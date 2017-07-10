Uzmanlardan onaylı çocuk dergisi: "Mavi Kırlangıç"

Türkiye'nin en eski çocuk dergilerinden biri olan Mavi Kırlangıç, uzun bir aradan sonra yeniden okuyucularıyla buluştu. Yeşilay'ın topluma sunduğu bir kültür hizmeti olan çocuk dergisinin tüm içerikleri pedagog eşliğinde, doğru ve güvenilir kaynaklar baz alınarak hazırlanıyor. İlk sayısı 1969 yılında çıkan Mavi Kırlangıç'ta nice ünlü yazarların, çizerlerin yer aldığını ve arşivlik bir dergi olduğunu belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, dergiyi tekrar yayın hayatına başlatarak her eve girebilmeyi ve her çocuğa ulaşabilmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çocukların heyecanla beklediği dergi

Aynı zamanda Çocuk ve Ergen Psikiyatristi olan Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Türkiye genelinde satışa çıkan, dergi yanında eğlenceli hediyelerin de olduğu dergimizi çocuk ve ergen psikiyatristi olarak da ailelere özellikle tavsiye ediyorum" dedi. Dergiye çocuk ve ebeveynlerin ilgisinin oldukça yoğun olduğunu belirten Prof. Öztürk, artık Mavi Kırlangıç dergisinin çocukların heyecanla beklediği bir dergi olduğunu ifade etti.

Yaşam becerilerini geliştiriyor, eğlendiriyor

Mavi Kırlangıç çocuk dergisi, Türk kültür ve etiklerini taşıyan, çocuklara bu yönde eğlenceli bir şekilde bilgi veren bir yayın. Dergiyle çocuklar hem eğlenip hem de sağlıklı yaşam, zararlı alışkanlıklardan korunma, kültür, bilim, spor, tarih gibi birçok bilgiyi öğreniyorlar. Derginin tüm içerikleri Yeşilay uzmanları tarafından oluşturulan Kazanım Listelerine göre hazırlanıyor. Hedef kitle yaş grubu 6-10 olan dergi, çocuklarda yaş gruplarına yönelik olarak zararlı alışkanlıklar ve sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirici, farkındalık oluşturucu, korunma bilgi ve becerilerini geliştirici, yaşam becerileri kazandırıcı, büyüme ve gelişme açısından son derece önemli bir içeriğe sahip. El becerilerini geliştirmeye yönelik oyunların da yer aldığı dergi ile çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

"Yeşilcan" ile "Efe ve Ece" karakterleri üzerinden oluşturulan dergiye Türkiye genelinde tüm bayilerden ulaşılabiliyor. Dergi Önce Sağlık, Az Gittik Uz Gittik, Müzik Kutusu, Doğa ve Çevremiz, Hayat Bilgisi, Bilim Merkezi ve Botanik Bahçesi başlıklı zengin içeriğiyle Temmuz ayında da okuyucuların ilgisini çekiyor. Dergiye ayrıca yesilaymarket.com üzerinden de abone olunabiliyor.

(Kurum haberi)

