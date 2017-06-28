VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN ŞEHİT ÇOCUĞU AYRIMINA YÖK’TEN AÇIKLAMA

YÖK, basın yayın organlarında bazı vakıf üniversitelerinin şehit çocuklarına burs verilmesinde ayrımcılık yaptığına dair haberlerin yer alması üzerine açıklamada bulundu. Açıklamada, şehitlik ve şehadet kavramlarının özünde dini ıstılahlar olduğu belirtilerek, “Bununla birlikte necip milletimizin yüksek seciyesi bu kavramların işaret ettiği değerlere tam bir mutabakat göstermektedir. Bundan dolayı bu kavramlar artık milli değerlerimiz olmuştur. 15 Temmuz şehitlerimizin yeri nasıl başımız üzerinde ise bayrağımız için sınırlarımızın dahilinde veya haricinde, dağın başında veya şehrin içinde şehit düşen askerimiz, polisimiz, diğer emniyet mensuplarımız ve sivil vatandaşlarımızın da yeri başımızın üstündedir. Aksi bir tutum milli duruşumuza zarar verir, tefrikaya yol açar; en başta da 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu bu durumdan muazzep olur” denildi.



Açıklamanın devamında, “YÖK olarak özel öğrenci statüsü getirirken şehitlerimizin çocukları arasında nasıl bir ayrım yapmadıysak vakıf üniversitelerimizin de ayrım yapmamaları ve -maksatlarının bu olmadığı malum olmakla birlikte- konuya reklam maksadıyla veya ticari açıdan yaklaşıldığı intibasını verecek yanlış anlaşılmaya yol açan tutumlardan kaçınmaları icap etmektedir. Konuya ilişkin olarak ilgili vakıf üniversitelerimize durumun düzeltilmesi için gerekli uyarı yapılacak olup, bu üniversitelerin değerli yöneticilerinin kamuoyunun ve YÖK’ün hassasiyetini paylaşacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

İHA