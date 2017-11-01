Vali Kamçı’dan okul ziyareti

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaretinde Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Okul Müdürü Murat Altundağ ve Müdür Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Kamçı, okulu gezerek incelemelerde bulundu.

İlk olarak okul etrafında incelemelerde bulunan Vali Kamçı, okulun etrafında bulunan parklarda görevlendirilen bir kişinin öğrencilerin güvenliğini takip etmesi talimatında bulundu.

Ziyaretin devamında okulun kamera sistemini de inceleyen Vali Kamçı, “Kamera sisteminin çalışması konusunda hassas davranmalıyız. Şu anda 810 okulumuzda kamera sistemi var. 21 okulumuzun kamera sistemi MOBESE sistemine bağlanacak. Öğrencilerimizin güvenliği her şeyden önemli. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

Okul servisleri konusuna da değinen Vali Kamçı, servislerdeki kamera sisteminin okul müdürlüğü tarafından denetlenmesi ve her gün nöbetçi öğretmenlerin servisleri kontrol etmesi talimatını verdi.

Vali Kamçı, son olarak, okul aile birliği toplantılarının yapılmasının önemine değinerek, okul yönetimi ve okul aile birliğinin en az ayda bir toplanmasını ve alınan kararların uygulanmasını belirtti.

Vali Kamçı, Okul Müdürü Murat Altundağ’dan yapılan diğer çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra okuldan ayrıldı.

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