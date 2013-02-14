Vali Yılmaz'dan AĞÜ'ye Ziyaret

Vali Yılmaz, “Yeni kurulan Abdullah Gül Üniversitesi Türkiye’mizin yüz akı ve dünyaya açılan bir üniversitesi olacaktır. Bunu gerçekleştirmek için de gerek bizler gerekse hayırsever iş adamlarımız üzerlerine düşeni yapmaktadır. En kısa süre içerisinde bu çalışmalar tamamlanıp öğretim sürecinin başlaması ile birlikte Kayserimize ve Ülkemize çok büyük katkılar sağlayacaktır. Üniversitemizin kuruluşundan bu aşamaya gelmesinde ve bu sürece katkı verecek herkese teşekkür ediyorum. Başta siz Sayın Rektörümüz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Sabuncuoğlu ise, Vali Şerif Yılmaz’ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Sayın Valimiz Şerif Yılmaz’ın görüşlerini paylaşmamak mümkün değil. İlimiz için üniversite olarak her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu.