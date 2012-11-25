Van Depreminde Hayatını Kaybetmişti

Geçen yıl Van Depremi'nde hayatını kaybeden Kayserili öğretmen Ebru Naim Mızrak’ın annesi Hatice Mızrak ile babası Muharrem Mızrak, kızlarının Öğretmenler Günü'nü Kayseri İldem Mezarlığında bulunan mezarı başında kutladı. Kızlarının mezarına çiçeklerle gelen anne ve baba, kızlarını çok özlediklerini ifade etti.

Anne Hatice Mızrak, “Bugün Öğretmenler Günü ama gerçekten buruk bir gün. İçimiz içimize sığmıyor. Yavrumuz yok. Gittiği yerde, cennetinde rahat olsun. Çok özlüyoruz yavrumuzu. Onu çok seviyoruz ve Öğretmenler Günü'müz buruk geçiyor maalesef. Mekanı cennet olsun. Kızımızı çok özlüyoruz” diye konuştu.

Kendisi de öğretmen olan baba Muharrem Mızrak ise, “Ailemizde 3 öğretmeniz ama 2'ye düştük. Her 24 Kasım’ı burada geçiriyoruz. Allah diğer insanlarımıza, diğer öğretmenlerimize hayırlı ömürler versin. Kızım nur içinde yatsın. Muş’taki kızım da bizimle aynı kaderi paylaşıyor. O da orada görevine devam ediyor. İnşallah bundan sonra kızımın acısını unutturacak. Günlerimiz geçiyor ama nasıl geçtiğini bir biz biliriz. Eğer imanımız olmasa, Allah’tan gelene razı olmasak çok zor yaşarız ama Allah’tan gelene razıyız. Bu şekilde hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Ben okuluma gidip geliyorum, halen çalışıyorum, emekli olmadım. Torunumuzu göreceğiz inşallah bundan sonra. Damadımızla, ailesiyle anlaştık. Her ay göreceğiz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Kızım çok iyi bir insandı. Tanıyanlar bilirler. Ebru hakkında güzel düşünceleri var. Bu kadar iyi ve güzel bir insanın mekanı cennet olur inşallah. Biz inanıyoruz ki şehit olarak gitti” ifadelerini kullandı.