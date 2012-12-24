Van'daki Öğrenciler Unutulmadı

Talas'ta bir kafede düzenlenen etkinliğe Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır, Dekan Yrd. Doç. Dr. Hakan Aydın, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 24.sü gerçekleştirilen Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Yarışması'nda aldığı başarılarla adını duyuran Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi bu kez bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Van'ın sınırında bulunan bir köy okuluna, yardım toplamak amacıyla bir araya gelen İletişim Fakültesi öğrencileri, canlı müzik eşliğinde hem eğlendi hem de diğer üniversite fakültelerine örnek olacak bir projeyi hayata geçirdi. Doğu'da okuyan öğrencilerin zor koşullarda eğitim aldığını ifade eden Öğretim Görevlisi Osman Utkan, "Geçen yıl, böyle bir yardımı Erzurum'daki bir köy okuluna yapmıştık ve süreç içerisinde, oradaki çocukların ihtiyaçlarını gidermiştik. Bu senede, bunun benzerini Van'ın sınır köylerinden bir tanesine yapıyoruz. Öğrencilerimiz, bu konuda çok fedakar davrandı. Kışlık elbise, atkı, şapka, paltolar gibi eşyalar topladılar hepsini biriktirdik. Şimdi, ayrıca bu geceden gelen gelirleri de, o okulun eksiklerini gidermek amacıyla kullanacağız" diye konuştu.

İletişim Klubü Yönetim Klubü Başkanı Alkan Yılmaz ise, amaçlarına ulaştıklarını ve bu tür aktiviteleri gelenek haline getirmek istediklerini belirtti. Alkan, "Van'da seçtiğimiz bir ilkokula kırtasiye yardımında bulunmak istedik. Geçen sene yaptığımız tanışma etkinliğinde de Erzurum'daki Köprüköy İlçesi Ilcasu Beldesi'nde bir anaokula oyuncak yardımı yapmıştık. Bu bize bir örnek oluşturdu ve bu yılda, sosyal sorumluluk projesi olarak Van'ı seçtik. Oradaki okul sınırda olduğu için, bu tür malzemelere ulaşma imkanları az. Biz de, bu imkansızlığı bu şekilde ortadan kaldırmak istedik" ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda Van'daki okula yardım için, yaklaşık 1000 TL para toplandı.