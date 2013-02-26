Vatan Sevgisi Zirve Yaptı

Özel Tekden Koleji 6. sınıf öğrencileri, 1. Dünya Savaşı’nda Van’da cephane götürdükleri cepheden dönerken çoğunluğu donarak ölen öğrencilerin konu edildiği “120” filminden esinlenerek Erciyes Dağı’nda “Vatan Sevgisi Yürüyüşü” yaptı.

Program, öğrencilerin hazırladığı küçük bir tiyatro gösterisi ile başladı. Öğrenciler daha sonra, ellerindeki temsili erzak ve cephanelerle Erciyes Dağı’na doğru yürüyüşe geçti. Bir süre yürüdükten sonra temsili cephedeki Türk askerlerine ulaşan öğrenciler, ellerindeki cephaneleri teslim etti.

Yürüyüş sonrası bir açıklama yapan Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Bugün çocuklarımızın 120 filmindeki çocukların yaşadığı olayları bizzat hissetmeleri, onları anlamaları ve dolayısıyla 1. Dünya Harbi'nde, İstiklal Savaşı'nda insanımızın ne çile çektiğini anlamaları için böyle bir organizasyon yaptık. Organizasyon 6 yıldır da devam etmektedir” diye konuştu.

Tekden, “Çocuklar o anları burada yaşıyor ve o insanlara vefa borçlarını ödemiş oluyor. Bu güzel vatanın nice zorluklarla kurtarıldığını anlıyorlar ve bunu hissediyorlar. Bu bizim için çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.

“Vatan bizim için sadece bir toprak parçası değil” diyen Tekden, “Vatan, milyonlarca şehidimizin kanıyla sulanmış çok değerli bir kutsal yerdir. Bayrak bu topraktan doğmuştur. Vatan üzerindeki güzel milletin toprağıdır. Bu millete, vatana sahip çıkılması gerekir. Bundan sonra da sadece canla, kanla değil alın teriyle, göz nuruyla, gönül nuruyla bu vatana hizmet etmeleri için çocuklarımızı böyle bir gayrete soktuk. Bu çok etkili oluyor çünkü çocuklar yaşayarak tarihi öğreniyorlar. Bu organizasyon da bir gelenek haline geldi” ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerin ‘Bayrak’ adlı şiiri okumasıyla sona erdi.