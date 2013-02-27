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Verem'i En İyi Onlar Anlattı

Kayseri Verem Savaş Dispanseri tarafından düzenlenen ‘Verem’ konulu kompozisyon yarışmasına Özel Erciyes Eğitim Kurumları öğrencileri damga vurdu.

Verem'i En İyi Onlar Anlattı
Verem Savaş Dispanseri’nin düzenlediği ‘Verem’ konulu kompozisyon yarışmasında Özel Erciyes Eğitim Kurumları’nda 8/A sınıfı öğrencilerinden Dilara Tokat Kayseri 1.si, 5/B sınıfından Merve Mutlu ise Kayseri 3.sü oldu.
Tabipler Odasında yapılan ödül töreninde Başhekim Hakan Aksu ve Verem Savaş Dispanseri Müdürü Gülseren Togmak konuşma yaparak yarışmaya katılan bütün öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.
Tabipler Odası tarafından para ve plaketle ödüllendirilen öğrenciler, okulda yapılan törende Ortaokul Müdürü Erdem Örnek tarafından ayrıca ödüllendirildi.
Erdem Örnek, “Öğrencilerimizi ve emeği geçen Türkçe Öğretmenlerimiz Nimet Özarabacı ve Ahmet Çelik’i tebrik ediyor; daha nice başarılara imza atacaklarına inanıyoruz” dedi.
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