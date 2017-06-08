Verimli bir yaz tatili için bunlara dikkat!

Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü'nden Uz. Psikolog Özge Merve Türk, verimli bir yaz tatili için anne babalara önerilerde bulundu.

Başarısız notlar için suçlama yerine telafi yoluna gidin

Çocukların hangi nedenle olursa olsun kötü karne getirmesi bir kişilik veya zeka göstergesi değildir. Bu durumdan dolayı onu suçlamak, azarlamak yerine onu yeni döneme daha enerjik hazırlamak için yaz tatili boyunca neler yapılabileceği, çocuğun görüşü de alınarak planlanmalıdır. Bir aile olarak toplanmak ve birlikte yaz döneminde hem eğlenceli hem de öğretici olacak neler yapılabilir planlamak gerekir.

Çocuğunuzun sağlığından emin olun

Yaz döneminde çocuğun genel bir sağlık kontrolünden geçmesi sağlanmalıdır. Çünkü çocuğun işitme-görme gibi fizyolojik bir rahatsızlığı bulunabilir. Tüm bu konularda genel bir kontrol sağlanması var olan bir problem varsa erken dönemde tedavisinin de yapılmasını sağlayacaktır.

Tatil planını birlikte yapın ve beraber zaman geçirin

Ebeveynler yaz tatilinde çocuklarına mutlaka zaman ayırmalıdırlar. Çocuklarla günün belirli saatlerinde çeşitli oyunlar oynayarak kaliteli zaman geçirmek önemlidir. Oyun, çocuk ile ebeveyni arasındaki en önemli iletişimin aracıdır. Oyun dışında çocukla sinemaya, tiyatroya ya da bir müzeye gidilebilir. Bu sırada sürekli çocukla iletişim halinde olmak gerekir. Örneğin arkadaşları ile ders dışında da eğlenceli zaman geçirmesi için ev ya da ev dışı organizasyonlar yapılabilir. Bu organizasyonlar çocuğun motivasyonunun artması için gereklidir.

Çocuğunuza kitap okuma saati gibi güzel alışkanlıklar kazandırın

Yaz tatilinde çocuğu kitap okumak için teşvik etmek gerekir. Burada en önemli rol anne ve babaya düşmektedir. Öncelikle ona örnek olarak anne ve baba kitap okumalıdır. Günün belirli saatlerinde kitap okuma saati gibi bir aktivite ile okuma alışkanlığı kazandırılabilir. Çocuğun hoşuna gidebilecek türdeki kitaplar alınıp ona hediye edilebilir. Kitap okuma dışında mutlaka saat sınırı konularak televizyon izleme, bilgisayar oyunları oynama gibi etkinliklere de izin verilebilir.

Ödüllendirme dozunda yapılmalı

İyi karne getiren çocuk çok abartıya kaçılmadan tebrik edilmelidir. Çocuklar başarısı onaylanırsa ve destek görürse ileri dönemlerde daha gayretli olacaklardır. Çocuğa iyi karne getirme karşılığında bir ödül sözü verildiyse mutlaka yerine getirilmelidir. Bu ödülleri de çocuğun yaşı düşünülerek seçmek doğru olacaktır. Çünkü verilen sözlerin yerine getirilmemesi, çocukta büyük bir hayal kırıklığı ve sonrasında okul başarısı için bir isteksizlik yaratabilir.

Gerekliyse uzman desteği almaktan kaçınmayın

Çocukları yaz tatili boyunca spor ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmek gerekir. Örneğin bir kursa başlatarak sevdiği spor ya da sanatsal faaliyetle zaman geçirmesini sağlanabilir. Evde asla öğretmen rolü oynayıp onu sürekli ders çalışmaya zorlamak doğru bir yaklaşım değildir. Çocuğun ders çalışamama gibi bir problemi varsa verimli ders çalışma teknikleri konusunda bir uzmandan destek alınabilir. Eğer gerekli olduğu düşünülüyorsa psikolojik destek almaktan da kaçınılmamalıdır.

(Kurum haberi)

