Veteriner Fakültesi 20. dönem mezunlarını verdi

Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra törende konuşma yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış; öğrencilere tavsiyelerde bulunarak; "1992 yılında kurulan Veteriner Fakültemiz; alanında isim yapmış, saygın öğretim elemanları ile bugün 5 bölümle öğrencilere hizmet vermektedir. Veteriner Fakültemiz sadece eğitim, öğretim hizmetlerinde değil Türkiye'de hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarına kayıtsız kalmamakta, geliştirdiği ve yürüttüğü projelerle hayvancılık sektörüne de katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Veteriner Fakültemiz bünyesinde hizmet veren hayvan hastanemiz de 7/24 hizmet veren bir hastane konumuna gelmiştir. Erciyes Üniversitemiz, her alanda projelere, üretime ve gelişmelere önem veren ve daha da çıtayı yükselten bir üniversitedir. Elimizdeki imkanlar çerçevesinde en iyisini yapmak ve ülkemizin hizmetine sunmak için yöneticiler, öğretime üyeleri ve öğrencilerle birlikte en üst gayreti göstermekteyiz. İşte bugün, aramızdan ayrılacak olup iş hayatına atılacak değerli gençlerimize çok önemli görevler düşmektedir. Sizler; bizlerden alacağınız bayrağı en yükseklere çıkarmak ve aynı zamanda gelecek nesillere de bu mirası bırakmak zorundasınız. Sevgili öğrenciler unutmayın ki; biz gelişeceksek ülke olarak topyekun çalışmalıyız. Vatan, millet, bayrak aşkını en üst seviyede tutmak zorundayız. Vatan sevgisi aileden gelmektedir. O yüzden ailenizi seviniz, vatanınızı seviniz" dedi.



Bölümü birinci olarak tamamlayan Ahmet Furkan Arslan, mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Konuşmasında milli birlik ve beraberliğin teminatı olan ulusal değerlere sahip çıkacaklarını ifade eden Arslan; "Bugün dünyanın en zor ve özverili mesleklerinden biri olan zorlu, yorucu ama bir o kadar da gurur ve heyecan verici 5 yılın sonuna gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin şanlı ve yüksek bir topluluk halinde yaşaması için biz gençlere büyük görevler düştüğünün bilincindeyim. Türk Milleti olarak bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olan ulusal değerlerimize sahip çıkacağımıza ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktaracağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. Arslan konuşmasının ardından yaş kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çıktı.



Törende daha sonra dereceye girenlere diploma ve ödülleri takdim edilirken, mezun olan 50 öğrenci de mezuniyet sevinci yaşadı.

