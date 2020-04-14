Virüsün tüm gen haritası çıkarıldı Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, izole edilen SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki (~ 30 kilobaz) genomunun yeni nesil dizileme sistemiyle (Illumina NextSeq 550) dizilenerek gen haritasını elde ettiklerini açıkladı. Ayrıca, dünyadaki SARS-CoV-2 virüsü gen dizilimlerinin paylaşıldığı GISAID platformunda EPI_ISL_424366 kodu ile yayınladıklarını ve gen veri bankası olan GenBank’a elde ettikleri tüm virüs genomunun #2333526 numarasıyla da kayıt edildiğini belirtti.

14 Nisan 2020 Salı 13:22