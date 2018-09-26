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“Y” Kuşağının Yetkinlik Gelişimi ve Sosyal Medyada Kişisel Markalaşması Projesi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, dünyada hızlı bir değişim yaşanmakta olduğunu belirterek, üniversite öğrencilerinin bu değişime açık olduğunu söyledi.

“Y” Kuşağının Yetkinlik Gelişimi ve Sosyal Medyada Kişisel Markalaşması Projesi

AGÜ, Universum Global (İsveç), Novancia Business School (Fransa) ve Türk Kültür Vakfı ortaklığında düzenlenen, Avrupa Birliği tarafından da desteklenen “Y” Kuşağının Yetkinlik Gelişimi ve Sosyal Medyada Kişisel Markalaşması Projesi tamamlandı.

Üniversite öğrencilerinin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 18-38 yaş arasındaki kişilerden oluşan Y kuşağına gerekli yetkinlikleri kazandırmayı ve öğrencilerin kendilerini sosyal medya üzerinden etkin bir şekilde ifade edebilmelerine destek olmayı hedefleyen projenin kapanış toplantısı, yapıldı.
Toplantıda, Avrupa genelinde yapılan çok kapsamlı işveren ve öğrenci anketleri sonucunda ulaşılan bulgular ve projenin çıktıları, katılımcılarla paylaşıldı.
Toplantıda konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü dünyada hızlı bir değişim yaşanmakta olduğunu belirerek, “Üniversite öğrencileri bu değişime açıklar. Umutsuz olmayalım kendimize güvenelim yapılacak çok şey var. Şu anki genç insan gücünden gerçekten umutluyuz” dedi.
Kendilerinin AGÜ’de normal müfredatın ötesinde bir yetkinlik programı hazırladıklarını vurgulayan Rektör Sabuncuoğlu, öğrencilere üniversitelerde ilk olarak kariyer ofislerinin kapısını çalmalarını önerdi.

Çıktıların işveren ve öğrencilerle paylaşımı çeşitli eğitim ve etkinliklerle de desteklendiği projedeki araştırma bulgularına göre işverenlerin, Y kuşağında en çok aradığı 5 yetkinliğin sorumluluk, güvenilirlik, iletişim, takım çalışması, olumlu tavır olduğu ve işe alım süreçlerinde sosyal medyayı öğrencilere göre daha etkin kullandığı ortaya çıktı.

Yaklaşık üç yıldır yürütülen projenin kapanış toplantısına aralarında eğitim, iş ve sanayi dünyasından da çok katılımcıların olduğu çok sayıda davetli katıldı.
 

İHA

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