Yabancı dil eğitim Çalıştayı yapıldı

Kayseri Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen çalıştayın açılılşında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci yabancı dil eğitimi hakkındaki sorunların çözülmesi gerektiğini belirterek; "Eğitimci olarak geleceğe hazırlayacak çocuklarımızı elbette ki ileri düzeyde bir temel vermek zorundayız. Ama nerede durmalıyız, neyi nasıl yapmalıyız? Türkçe konuştuğumuz müddetçe dersle olmuyor bu iş. Yani öğretmenimiz sınıfta Türkçe konuştukça dil öğrenimi olmuyor. Öyle merhametli bir yapımız var ki, illa ki Türkçe ile destekleyeceğiz çocuklarımızı. Türkçe ile destekleyince de olmuyor. Dolayısıyla yıllardan beri hepimizin bildiği gibi dil öğrenimlerindeki zorluk hep konuşulur ama neden bir sonuca ulaşamıyoruz bilmiyorum. Şuanda bizim elimizde, ülkemizde göğsümüzü gere gere okutacağımız kitaplar bile yok. O kadar ciddi manada Türkiye’nin kaynaklarını yabancı dil eğitimi olarak dışarıya harcıyoruz ki, Yunanistan bile bu konuda hepinizin bildiği gibi yabancı dil kaynak konusunda herhalde İngiltere den sonra en güçlü kaynak sağlayanlardan bir tanesi. Biz niye üretemiyoruz merak ediyorum, bize zaman zaman tavsiye niteliğinde yabancı dil kaynaklar geliyor, yerli kaynaklar da geliyor ve bu yerli kaynaklar hep yabancı kaynaklardan potansiyelli olarak geliyor ama olmuyor. Arkadaşlarımızla görüştüğümüzde bunların hep ticari olduğunu, gerçek manada ortaya konulabilen eğitim sistemini baştan sona organize edebilecek bir kaynağımızın olmadığını maalesef söylüyoruz. Dolayısıyla sorun çok, bu sorunu da bizim illa ki çözmemiz gerekiyor" dedi.







Ekinci, çalıştayda tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerinin bakanlığa iletileceğinin altını çizerek; "Sizin bu çalıştaydaki fikirlerinizin, düşüncelerinizin, yapacağınız çalışmaların ışık tutacağına inanıyorum. Bunu bakanlığımızla da paylaşacağız. Bu Kayserimizde yaptığımız 3. çalıştayımız, bir tanesini mesleki eğitim üzerine yapmıştık ve gerçekten çok güzel sonuçlar ortaya çıktı. Diğer bir tanesini 2-3 hafta önce 'Spor çalıştayı' olarak yaptık, çok güzel öneriler aldık. Bizim bile adını koyamadığımız sorunun tespiti de aslında çok önemli. Çok net olarak demeliyiz ki 'problem şu' ve akabinde demeliyiz ki 'çözümü de bu'. 3. olanını da 'Yabancı dil' olarak sizlerle birlikte yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de 'özel eğitim ve rehberlik' üzerine bu çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmalarımızdan biz şu şekilde yararlanmak istiyoruz; birincisi genel Türkiye’nin eğitim sistemini, eğitim politikalarını dizayn eden bakanlığımıza biz bu çalıştay raporlarını gönderiyoruz. Bizzat kendimiz götürüyoruz ve Türkiye’nin genelinde bunları kullanmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama ben yöneticilik yaptığım süre içerisinde şunu gördüm; sorunlara takılı kalıp kendi çözemeyeceğiniz sorunlara bakıp, olduğunuz yerde kalmanın size hiçbir kazandırmayacağını çok net gördüm. O yüzden eğer ki bir şeyler değişmiyorsa illa ki kendiniz değiştirebileceğiniz şeyleri değiştirmeye devam edin. Yani orada takılıp kalmayın. Türkiye de bir yabancı dil sorunu var. Biz bu sorunu Türkiye’nin tamamında çözmek gibi bir durumumuz yok. Bizim görevimiz Kayseri'deki yabancı dil sorunu ile ilgili neler yapabilir, neleri geliştirebiliriz öncelikli olarak o. Bakanımıza da tabi bu raporları göndereceğiz" diye konuştu.

