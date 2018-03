Yapay zekâda ERÜ’nün büyük başarısı

Financial Times gazetesinin yayınladığı dünyada yapılan yapay zekâ araştırmalarının değerlendirildiği 100 kuruluş listesine giren Erciyes Üniversitesi, Türkiye’den bu listede yer alan tek kurum olma başarısını gösterdi.

Financial Times haberinde, Hollanda merkezli bilgi analiz şirketi Elsevier ile Japon ekonomi gazetesi The Nikkei tarafından dünyada yapay zekâ konusunda akademik yayınların analizinden derlenen ve 2012-2016 yılları arasında en çok atıfta bulunulan ilgili yayınların dikkate alınarak oluşturulan listeye yer verdi.

Microsoft'un ilk sırada yer aldığı 100 kurumun sıralandığı listeye Türkiye'den ise sadece Erciyes Üniversitesi girme başarısı gösterdi. Erciyes Üniversitesi listenin 82. sırasında yer aldı.

Erciyes Üniversitesi’nde yapay zekâya yönelik çok sayıda bilimsel çalışma yapılırken, bu konuda sağlıktan mühendisliğe farklı alanlarda çeşitli projeler yürütülmekte. Yapılan bu çalışmalar ülkemiz açısından ise son zamanların popüler kavramları “Endüstri 4.0” ve “Dijital Dönüşüm” için çok fazla önem arz etmekte.

