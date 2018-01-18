Yarı yıl tatilinde okullar ilaçlanacak

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kış dönemi haşarat ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç “ Özelikle kış aylarında kalorifer dairesi, çatı katları, bodrum ve kömürlüklerde ilaçlama çalışması yapılmaktadır. Bina yöneticilerinin telefon ile isteklerini bildirmeleri halinde hemen ilaçlama gerçekleştirilmektedir. Okullarda sınıflar, spor salonları, kütüphane, kantin ile idare odaların ilaçlanmaktadır “ dedi.





Hem larva hem ergin ile mücadele

Veteriner Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin böceklere karşı kış dönemi çalışmalarını hem larva hem de ergin ve yetişkin dönemlerde etkin ilaçlama gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, yine ilçe sınırları içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda talep edildiği takdirde ilaçlama çalışmasını yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

İHA

