Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yarı yıl tatilinde okullar ilaçlanacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe sınırları içerisinde yer alan ilköğretim ve lise okullarının yarıyıl tatili süresince haşarata karşı ilaçlama çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Yarı yıl tatilinde okullar ilaçlanacak
Başkan Memduh Büyükkılıç, Kış dönemi haşarat ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Başkan Büyükkılıç “ Özelikle kış aylarında kalorifer dairesi, çatı katları, bodrum ve kömürlüklerde ilaçlama çalışması yapılmaktadır. Bina yöneticilerinin telefon ile isteklerini bildirmeleri halinde hemen ilaçlama gerçekleştirilmektedir. Okullarda sınıflar, spor salonları, kütüphane, kantin ile idare odaların ilaçlanmaktadır “ dedi.


Hem larva hem ergin ile mücadele
Veteriner Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin böceklere karşı kış dönemi çalışmalarını hem larva hem de ergin ve yetişkin dönemlerde etkin ilaçlama gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, yine ilçe sınırları içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda talep edildiği takdirde ilaçlama çalışmasını yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.