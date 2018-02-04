Yarıyıl tatili yarın sona eriyor

Yarıyıl tatilinin ardından 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlayacak.





Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile bir milyon öğretmen için yarın ders zili tekrar çalacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak ikinci dönemi, 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.





Sınavlar

Bu yıl ilk defa uygulanacak merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte yandan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) da 3 Haziran'da yapılacak.

Yükseköğretim Kurulunca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu (TYT) 23 Haziran'da, ikinci oturumu ile Yabancı Dil Oturumu ise 24 Haziran'da gerçekleştirilecek. (AA)