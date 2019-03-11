Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Yaşlanarak Değil, Yaşayarak Kazan”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Genç Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Kayseri Şubesi (Genç ASKON) tarafından “Yaşlanarak Değil, Yaşayarak Kazan” konulu panel düzenlendi.

"Yaşlanarak Değil, Yaşayarak Kazan”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan Genç ASKON Kayseri Şube Başkanı Ahmet Esad Talo, amaçlarının gençlere girişimciliği aşılamak olduğunu söyledi.
Talo’nun açılış konuşmasının ardından, panele geçildi. Panelde, Mitsubishi Elektrik Otomasyon Sistemleri Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, Aselsan Mühendislik Grup Başkanı Bülent Bilgin, Mert Makine Ceo’su Mustafa Nebi Doğan ile Gülsan Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Güldüoğlu, öğrencilere başarılı olmanın yollarını anlattı.

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerErciyes ÜniversitesiERÜGenç Anadolu Aslanları İşadamları DerneğiASKONPanel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.