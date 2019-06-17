Yaz Bilim Kampı Başlıyor

Kayseri Bilim Merkezi’nin yaz bilim kampları ve tematik bilim kampları Temmuz ayında başlayacak. Kamplara alınacak sınırlı sayıdaki öğrenci için kayıtlar başladı. İki gün boyunca 10.00-16.00 saatleri arasında Kayseri Bilim Merkezinde gerçekleştirilecek olan yaz bilim kamplarında katılımcılar bilimin eğlenceli hali ile tanışacak, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı bulacak.



Kayseri Bilim Merkezi tarafından 9-12 yaş grubu için açılacak yaz bilim kamplarının yanı sıra farklı yaş gruplarına hitap eden doğa, robotik ve astronomi alanlarında tematik bilim kampları da düzenlenecek.



