Yaz tatili ne zaman? 2017 Okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? soruları binlerce öğrenci tarafından oldukça dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı iş takviminde yer alan bilgilere göre 2016-2017 eğitim öğretim yılının ne zaman sonlanacağı belli oldu. Öğrenciler bir an önce yaz tatilinin tadını çıkarmak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Peki, Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı iş takviminde yer alan bilgilere göre 2016-2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran Cuma günü sona erecek. 2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıla dair açıkladığı tarih detayları;

"2016-2017 eğitim öğretim yılı, 19 Eylül 2016´da başlayacak, 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. Hazırlanan 2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak.

2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak."

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Yaz tatili konusu Milli eğitim Bakanlığı'nın ardından öğrencilerin gündemine bomba gibi düştü. Yaz tatili hakkında düzenlemeye gidileceğini duyan öğrenciler konuyla ilgili açıklamayı merak ettiler. Yaz tatilinin uzun olduğunu söyleyenlerin de bulunduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Öğrencilerimize çağın gerektirmiş olduğu bütün bilgileri vermeyi gaye edindik. Ancak eğitim süresini kısaltmadan, vermiş olduğumuz tatil süresi içerisinde eğitimi, etkili ve en özünü vermeyi amaç ediniyoruz." açıklamasını yaptı.

Yaz tatilinin uzun olduğunu söyleyenlerin de bulunduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şunları söyledi:

"Öğrencilerimize çağın gerektirmiş olduğu bütün bilgileri vermeyi gaye edindik. Ancak eğitim süresini kısaltmadan, vermiş olduğumuz tatil süresi içerisinde eğitimi, etkili ve en özünü vermeyi amaç ediniyoruz. Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz. Birçok yerde okul döneminde olduğu gibi, yaz tatillerinde de destekleme eğitimleri veriyoruz. Daha etkin bir şekilde tatilleri kullanmak için de bir çalışmamız var. Daha iyiyi yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz. 1930’lardaki sistemi kullanmaya devam."

Bakan Yılmaz, sömestir ve yaz saati uygulamasının tarım toplumuna göre ayarlandığı ve müfredatta ders saatlerinin yoğun olduğu eleştirilerini de yanıtladı. Şu an sömestir ve yaz saati uygulamasında değişiklik yapmayı düşünmediklerini kaydeden Yılmaz, 1930'lardan beri eğitimde aynı sistemin uygulandığını ve bir sistemi kaldırırken mevcut sistemi ve kazanımlarını yıkmamak gerektiğinin altını çizdi.

Yılmaz, "Kazanımları yıkmadan nasıl ilave kazanımlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Doğrudur. Tarım toplumuyuz, bu tarım toplumunun hasat mevsimi temmuzdur, ağustostur ve sıcaklar da var. O sıcaklarda tatil yapmak doğrudur. Biz de katılıyoruz." dedi.

Türkiye'de OECD ülkelerine göre eğitim ders saatinin ve eğitim gününün daha az olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, "Eğitim gün sayısını ve ders saati sayısını azaltmanın doğru olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.