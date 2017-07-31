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Yazarlar Birliği Kitap Tanıtım Günlerini başlattı

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek “Kitap Tanıtım Günleri” adıyla yeni bir etkinlik başlattıklarını söyledi. Tunçbilek, “Yoğunburç kültür Merkezinde ilkini Cuma günü yaptığımız etkinlikte üyemiz olsun olmasın kitap çıkaran bütün yazarların kitaplarının okur kamuoyuna tanıtılması gayesi ile böyle bir etkinlik planladık.” dedi.

Yazarlar Birliği Kitap Tanıtım Günlerini başlattı
Tunçbilek etkinlik hakkında şunları söyledi, “İlk etkinliğimize Fatma Çetin Kabadayı, ’Ihlamur Kokulu Aşk’ adlı Romanı ile, Şair İlkay Coşkun ‘Bimola’ adlı kitabıyla, Şair ve Yazar Ziya Şahin ‘Melikgazi Efsaneleri’ adlı çalışmasıyla, Şair Gülşen Yıldırım Küsün ‘Aşk Kıymığı’ adlı şiir Kitabıyla katılırken Leyla Şair, Şevki Çobanoğlu ve Hayrullah Türkmen ise kitaplarını tanıtarak programda yer alan yazarlar oldu.” ifadelerini kullandı.
 
Etkinlikte aynı zamanda Şiir Vakti Dergisinin 2017 Yaz sayısı da okurlara tanıtıldı.
TYB Başkanı Selim Tunçbilek “Kitap Tanıtım Günleri”nin her ay yapılacağını ve o ay içerisinde kültür ve edebiyatımızla ilgili çıkan bütün kitapların ve çalışmaların yer alacağını belirtti. Tunçbilek, “Şair yazar ve yayıncılarımızın bu etkinliğimize ilgi göstereceğini ve okurunda bu etkinliğe ilgisiz kalmayacağını umuyoruz.” Şeklinde konuştu.
TYB Kayseri Şubesinin ikinci kitap tanıtım günleri Ağustos ayı içerisinde yapılacak.
 
Etkinlikte okurlarla buluşan yazarlar bu etkinliği düzenleyen TYB Kayseri şube başkanına teşekkür ederek sohbet ettiler ve okurların kitaplarına ilişkin sorularına cevap verdiler.  
 
Kurum Haberi
 
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