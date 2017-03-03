Yazarlık okulu başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile birlikte düzenledikleri Yazarlık Okulu’na bu yıl 516 öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi. 43 öğretmenin yazarlık Okulu’nda ders vereceğini ifade eden Özgöncü, roman, deneme, hikaye, şiir, köşe yazarlığı, eleştiri ve tiyatro alanında verilecek derslerin 2 Mart’ta başlayacağını ve 17 Mayıs’ta sona ereceğini belirtti. Özgöncü, kayıt yaptıran öğrenciler arasından başarılı yazarlar çıkması temennisinde bulundu.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek de yaptığı konuşmada, Yazarlık Okulu’na gösterilen ilgiye vurgu yaparak, “Bu kadar çok ilginin olması Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliğinin ve yapmış olduğu etkinliklerin gücünün göstergesi” dedi. Derslerin temel edebiyat kavramları ile başlayacağını ifade eden Tunçbilek, Türkiye genelinde alanıyla ilgili önemli eserlere imza atmış yazarların Kayseri’ye gelerek Yazarlık Okulu’nda ders vereceğini belirtti ve verimli bir dönemin geçirileceğine inancını dile getirdi.



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