Yazarlık okuluna büyük ilgi

TYB Kayseri Şubesi 2. Başkanı Hacı Sarı 01 Mart-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan yazarlık okuluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı, "Büyükşehir Belediyesiyle birlikte hayata geçirdikleri okulda Kayseri'de yoğun bir ilgi var, etkinliğimize 516 yazar adayı başvurmuştur ve 1. Hafta kursları tamamlamıştır" ifadelerini kullandı. Hacı Sarı Yazarlık "Okulu dersleri on farklı sınıfta uygulanmaktadır. Her bir sınıfta ortalama 55 öğrenci ders görmektedir ve 43 yazar bu sınıflarda eğitmen olarak görev almıştır" dedi.

Hacı Sarı "Yazarlık okulunda TYB Kayseri Şubesi Başkanı Selim Tunçbilek, Başkan Yardımcıları Kadir karaman, Şeref Karadavut,ve Yüksel Kalkan etkin çalışmaktadır. TYB Kayseri Şubesi Yönetimi tüm kurumlarla işbirliğini geliştirerek kentin kültürüne farklı bir çalışma metodu getirmek istiyoruz. Kayseri'nin kültür hayatında yenilikler ve yeni projeler görülmeye başladı. Yazarlık okulu çalışması Kayseri'de yeni kalemlerin keşfedilmesi ve okuyan bir toplum olma yolunda önemli bir role sahip. Yazarlık okulu çalışması 20 Mayıs'ta düzenlenecek sertifika programıyla sona erecek ve bu süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi Konservatuar salonunda, Yoğun Burç Kültürevinde, Hunat Hatun Kültür merkezinde ve Kayseri Mahallesinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait kültür merkezinde dersler devam edecek" diye konuştu.

İHA

