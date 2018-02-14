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Yazarlık okuluna büyük ilgi

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’deki şair ve yazarların sayısını artırmak ve bu konuya ilgi duyanların eğitim almasını sağlamak için başlatmış olduğu Yazarlık Okulu bu yıl da büyük ilgiyle karşılaştı. Yazarlık Okulu 450 kişinin katılımıyla başladı.

Yazarlık okuluna büyük ilgi
Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile birlikte düzenlediği Yazarlık Okulu 10 Şubat tarihi itibarıyla açıldı. Geçen yıllarda da büyük ilgiyle karşılaşan Yazarlık Okulu’na bu yıl da 450 kişi kayıt yaptırdı.
Hunat Kültür Merkezi, Yoğunburç Kültür Merkezi ve Merkez Konservatuar binasında verilecek olan Yazarlık Okulu dersleri 20 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. Yazarlık Okulu’na Kayseri’nin önemli yazarları ile Türkiye genelinde önemli eserlere imza atmış yazarlar ders verecek.
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