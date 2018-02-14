Yazarlık okuluna büyük ilgi

Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile birlikte düzenlediği Yazarlık Okulu 10 Şubat tarihi itibarıyla açıldı. Geçen yıllarda da büyük ilgiyle karşılaşan Yazarlık Okulu’na bu yıl da 450 kişi kayıt yaptırdı.

Hunat Kültür Merkezi, Yoğunburç Kültür Merkezi ve Merkez Konservatuar binasında verilecek olan Yazarlık Okulu dersleri 20 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. Yazarlık Okulu’na Kayseri’nin önemli yazarları ile Türkiye genelinde önemli eserlere imza atmış yazarlar ders verecek.