YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS ilkbahar dönemi sınavı için, erken saatlerde sınav giriş binalarına gelen adaylar, gerekli güvenlik ve kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından sınav salonlarına alındı. Sınav binalarına saat 09.45’ten sonra gelen adaylar alınmadı.
YDS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM tarafından açıklanan 2017 takvimine göre, YDS sonuçları 20 Nisan’da açıklanacaktır. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday işlemleri şifreleri ile öğrenebileceklerdir. YDS soru ve cevaplarının da yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.
YDS’de Hangi Diller Var?
YDS İlkbahar dönemi sınavında şu dillere yönelik sorular soruldu; Yunanca, Ukraynaca, Sırpça, Rusça, Portekizce, Rumence, Lehçe, Macarca, Japonca, Korece, İspanyolca, İtalyanca, İngilizce, Gürcüce, Hollandaca, Farsça, Fransızca, Ermenice, Danimarkaca, Çince, Bulgarca, Arapça ve Almanca.
YDS İçin 09.45’ten Sonra Gelen Adaylar Sınava Alınmadı
ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda uygulamaya konulan 09.45 kuralı, YDS için de uygulandı. Sınava girecek olan adaylar sınav giriş binalarına erken saatlerden itibaren gelmeye başladı. Binalara gelen adayların, kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılarak sınav salonlarına alındılar. Sınav giriş yerlerinin kapıları saat 09.45’te kapatıldı ve bu saatten sonra binaya girmek isteyen adayların girişlerine izin verilmedi. Sınav giriş belgelerini almak isteyen adaylar için, 09.45 kuralı bildirilmekte ve adayın bunu onaylaması sonrasında sınav giriş belgesi alınabilmektedir. Geçtiğimiz günlerde yapılan YGS’ye de pek çok aday geç kalmıştı ve sınava alınmamıştı. Ardından pek çok tartışma yaşanmış olsa da ÖSYM tarafından YGS için herhangi bir telafi yapılmayacağı açıklanmıştı.
Sınavın Geçerli Olması Nelere Bağlıdır?
Sınava giren bir adayın, sınavının geçerli sayılıp verdiği cevaplarının değerlendirilmesi için bazı şartlar gereklidir. Sınavın geçerli olmasının bağlı olduğu ve adayların uyması gerekenler şunlardır;
Sınav için atanmış olduğu salonda girmiş olması,
Sınav giriş kodunu sınav kitapçığında ilgili yere yazıp kodladıktan sonra sınava giriş belgesinin sınav görevlilerine teslim edilmiş olması,
Sınavda kopya çekme ya da çekilmesine yardım etme teşebbüsünde bulunulmaması,
Cevapların, sınav süresi içerisinde sınav kitapçığında bulunan cevap alanlarına işaretlenmiş olması,
Sınav kitapçığı üzerinde T.C. kimlik numarasının ve sınav giriş kodunun eksiksiz olarak yazılması,
Sınav kitapçığında yazılması, doldurulması, işaretlenmesi ve kodlanması gerekli olan tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olması,
Sınav bitiminde sınav kitapçığının, sınav görevlisi kişilere sayfaları eksiksiz olarak teslim edilmesi,
Salon içinde ilgili sınav kurallarına ve sınav salonu görevlilerine uyması gerekmektedir.
YDS Seviyeleri
YDS’ye giren adaylar en fazla 100 tam puan alabilmektedirler. 100 tam puan üzerinden adayların alacakları puanlar ve bu puanlara karşılık gelen seviyeler ise şöyledir;
90-100 aralığındaki puanlar A seviyesi
80-89 aralığındaki puanlar B seviyesi
70-79 aralığındaki puanlar C seviyesi
60-69 aralığındaki puanlar D seviyesi
50-59 aralığındaki puanlar E seviyesi olarak belirlenmektedir.
YDS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM tarafından açıklanan 2017 takvimine göre, YDS sonuçları 20 Nisan’da açıklanacaktır. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday işlemleri şifreleri ile öğrenebileceklerdir. YDS soru ve cevaplarının da yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.
YDS’de Hangi Diller Var?
YDS İlkbahar dönemi sınavında şu dillere yönelik sorular soruldu; Yunanca, Ukraynaca, Sırpça, Rusça, Portekizce, Rumence, Lehçe, Macarca, Japonca, Korece, İspanyolca, İtalyanca, İngilizce, Gürcüce, Hollandaca, Farsça, Fransızca, Ermenice, Danimarkaca, Çince, Bulgarca, Arapça ve Almanca.
YDS İçin 09.45’ten Sonra Gelen Adaylar Sınava Alınmadı
ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda uygulamaya konulan 09.45 kuralı, YDS için de uygulandı. Sınava girecek olan adaylar sınav giriş binalarına erken saatlerden itibaren gelmeye başladı. Binalara gelen adayların, kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılarak sınav salonlarına alındılar. Sınav giriş yerlerinin kapıları saat 09.45’te kapatıldı ve bu saatten sonra binaya girmek isteyen adayların girişlerine izin verilmedi. Sınav giriş belgelerini almak isteyen adaylar için, 09.45 kuralı bildirilmekte ve adayın bunu onaylaması sonrasında sınav giriş belgesi alınabilmektedir. Geçtiğimiz günlerde yapılan YGS’ye de pek çok aday geç kalmıştı ve sınava alınmamıştı. Ardından pek çok tartışma yaşanmış olsa da ÖSYM tarafından YGS için herhangi bir telafi yapılmayacağı açıklanmıştı.
Sınavın Geçerli Olması Nelere Bağlıdır?
Sınava giren bir adayın, sınavının geçerli sayılıp verdiği cevaplarının değerlendirilmesi için bazı şartlar gereklidir. Sınavın geçerli olmasının bağlı olduğu ve adayların uyması gerekenler şunlardır;
Sınav için atanmış olduğu salonda girmiş olması,
Sınav giriş kodunu sınav kitapçığında ilgili yere yazıp kodladıktan sonra sınava giriş belgesinin sınav görevlilerine teslim edilmiş olması,
Sınavda kopya çekme ya da çekilmesine yardım etme teşebbüsünde bulunulmaması,
Cevapların, sınav süresi içerisinde sınav kitapçığında bulunan cevap alanlarına işaretlenmiş olması,
Sınav kitapçığı üzerinde T.C. kimlik numarasının ve sınav giriş kodunun eksiksiz olarak yazılması,
Sınav kitapçığında yazılması, doldurulması, işaretlenmesi ve kodlanması gerekli olan tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olması,
Sınav bitiminde sınav kitapçığının, sınav görevlisi kişilere sayfaları eksiksiz olarak teslim edilmesi,
Salon içinde ilgili sınav kurallarına ve sınav salonu görevlilerine uyması gerekmektedir.
YDS Seviyeleri
YDS’ye giren adaylar en fazla 100 tam puan alabilmektedirler. 100 tam puan üzerinden adayların alacakları puanlar ve bu puanlara karşılık gelen seviyeler ise şöyledir;
90-100 aralığındaki puanlar A seviyesi
80-89 aralığındaki puanlar B seviyesi
70-79 aralığındaki puanlar C seviyesi
60-69 aralığındaki puanlar D seviyesi
50-59 aralığındaki puanlar E seviyesi olarak belirlenmektedir.