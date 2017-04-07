YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(YDS) 2 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Ölçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından düzenlenen YDS, saat 10.00’da başladı ve 180 dakika sürdü. YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav ile ilgili detaylar haberimizde!

07 Nisan 2017 Cuma 11:18