‘Yedi Güzel Adam’ Kocasinan Belediyesi’nde anıldı

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak, vatan ve millet şuurunu pekiştirmek ve edebiyat dünyasında iz bırakan şair ve yazarların eserlerini, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak adına böyle etkinliklerin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız, milli ve manevi değerlerimizi yaşatmaktır. Necip Fazıl Kısakürek üstadın dediği gibi; ‘Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir. Biz nur ile beslenenlerden olalım’ ” ifadelerini kullandı.

Belediye hizmet binası seminer salonunda gerçekleşen konferansta gençlerle bir araya gelen Şair- Yazar Recep Garip, desteklerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Garip, ‘Yedi Güzel Adam olarak’ bilinen ve edebiyat dünyasında önemli izler bırakan; Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan ile Cemil Meriç’in hayatlarından kesitler anlatarak, kitaplarının okunması gerektiğini vurguladı.

Gençlerin sorularını da cevaplayan Recep Garip, onlara Şiir ve Medeniyet kitabını hediye etti.

Katılımcılar tarafından büyük bir beğeni toplayan konferansta, Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem, Recep Garip’e teşekkür ederek, özel olarak hazırlamış olduğu hediyeyi takdim etti.

İHA