Adana'da YGS sınavına geç kalınca binaya alınmayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Kara'nın yüzünü sanatçı Haluk Levent güldürdü.
Kara'yla konuştuğu anları videoya çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan Levent, Kara'nın bu yılki dersane masraflarının bir işadamı arkadaşı tarafından karşılanmasına aracı olacağını söyledi.
Levent talihsiz gençle yaptığı telefon konuşmasında "Adana'dan bir işadamı arkadaşım senin bu yılki dersane masraflarını karşılıyor. Seni o arkadaşımla görüştüreceğim. Sana yardımcı olacak. Hadi gülümse, herkes senin gülümsediğini görsün" dedi.
Bu yıl 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirildi.
ÖSYM tarafından bu sene ilk defa uygulananan sisteme göre YGS’ye 9:45’ten sonra öğrenci kabul edilmedi. Sınav binalarının kapıları saat 09.45'te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler alınmadı.
YGS sınavını kaçıranlar gözyaşlarına boğuldu
ÖSYM tarafından bu sene ilk defa uygulanacak sisteme göre YGS’ye 9:45’ten sonra öğrenci kabul edilmeyince geç kalan adaylar gözyaşlarına hakim olamadı
13 Mart 2017 Pazartesi 12:59
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