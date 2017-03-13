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YGS sınavını kaçıranlar gözyaşlarına boğuldu

ÖSYM tarafından bu sene ilk defa uygulanacak sisteme göre YGS’ye 9:45’ten sonra öğrenci kabul edilmeyince geç kalan adaylar gözyaşlarına hakim olamadı

YGS sınavını kaçıranlar gözyaşlarına boğuldu

  • Adana'da YGS sınavına geç kalınca binaya alınmayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Kara'nın yüzünü sanatçı Haluk Levent güldürdü.

    • Kara'yla konuştuğu anları videoya çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan Levent, Kara'nın bu yılki dersane masraflarının bir işadamı arkadaşı tarafından karşılanmasına aracı olacağını söyledi.

    • Levent talihsiz gençle yaptığı telefon konuşmasında "Adana'dan bir işadamı arkadaşım senin bu yılki dersane masraflarını karşılıyor. Seni o arkadaşımla görüştüreceğim. Sana yardımcı olacak. Hadi gülümse, herkes senin gülümsediğini görsün" dedi.

    • Bu yıl 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirildi.

      • ÖSYM tarafından bu sene ilk defa uygulananan sisteme göre YGS’ye 9:45’ten sonra öğrenci kabul edilmedi. Sınav binalarının kapıları saat 09.45'te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler alınmadı. 

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      YGSGÖZYAŞI
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