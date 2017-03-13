YGS sınavını kaçıranlar gözyaşlarına boğuldu

Adana'da YGS sınavına geç kalınca binaya alınmayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Kara'nın yüzünü sanatçı Haluk Levent güldürdü.

Kara'yla konuştuğu anları videoya çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan Levent, Kara'nın bu yılki dersane masraflarının bir işadamı arkadaşı tarafından karşılanmasına aracı olacağını söyledi.

Levent talihsiz gençle yaptığı telefon konuşmasında "Adana'dan bir işadamı arkadaşım senin bu yılki dersane masraflarını karşılıyor. Seni o arkadaşımla görüştüreceğim. Sana yardımcı olacak. Hadi gülümse, herkes senin gülümsediğini görsün" dedi.

Bu yıl 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirildi.