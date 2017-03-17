YGS sonucu ne zaman açıklanıyor?

YGS sonrası öğrenciler sınav sonuç tarihini merak etti. ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretime geçiş sınavı sonucu ne zaman açıklanacak? YGS'de öğrencilere Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru soruldu. İşte YGS sınav sonuç öğrenme sayfası ve sınav sonuç açıklanma tarihi

YGS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YGS sonuç belgesi adaylara gönderilmeyecek. Adaylar, YGS sonuçlarını, TC. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin (https://sonuc.osym.gov.tr)internet adresinden öğrenebilecek.Sonuçlar 28 Mart 2017'de açıklanacak.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL OLACAK?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

2017 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ BARAJ PUANI KAÇ?

Üniversite'ye gitmek için önemli aşamalarda biri olan Yükseköğretime Geçiş Sınav (YGS) 12 Mart pazar günü itibariyle düzenlendi. Sınavın hem ardından öğrenciler 2017 YGS baraj puanını merak etti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YGS baraj puanı ile ilgili açıklama yaptı.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS’lere başvurabilecek. 180 puanın altında kalan öğrenciler Lisans Yerleştirme sınavına girmeye hak kazanamayacak ve sadece YGS puanı üzerinden alım yapan bölümleri tercih edebilecekler.

LYS başvuruları ne zaman?

YS’lere başvurular,4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak. LYS’ler 81 il merkezi ve Lefkoşa’da yapılacak.