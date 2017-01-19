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YGS'ye girecek adaylar için kimlik açıklaması

YGS'ye girecek adayların eski nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli.

YGS'ye girecek adaylar için kimlik açıklaması

İstanbul Valiliği, 2017de Yükseköğretime Geçiş Sınavına girecek öğrenciler için mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgelerinin, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olduğunu duyurdu.

MEVCUT KİMLİKLER GEÇERLİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu yıl YGS'ye girecek öğrencilerin, mevcut kimlik kartları ile geçici kimlik belgelerinin geçerli olmayacağı iddiası üzerine son günlerde yoğun şekilde İlçe Nüfus Müdürlüklerine yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda nüfus cüzdanının kaybolmuş, tahrifata uğramış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması halleri dışında, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerlidir. Ayrıca İçişleri Bakanlığının 09.01.2017 tarih ve 4750 sayılı yazıları ile uygulamanın bu doğrultuda yapılması, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmiştir."

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