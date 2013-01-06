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Yılın Büyük Ödülü ERÜ'ye Verildi

TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık bulunan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Tanrıverdi’ye ödülünü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül verdi.

Yılın Büyük Ödülü ERÜ'ye Verildi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Tanrıverdi, Sağlık Bilimleri alanında yaptığı, ‘nöroendokrinoloji alanında travmatik beyin hasarının hipofiz bezi üzerine etkileri ve spora bağlı kafa travmasına bağlı hipofiz yetmezliği’ konularındaki çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından, TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık bulundu.
Doç. Dr. Fatih Tanrıverdi ödülünü, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün himayelerinde Çankaya Köşkü’nde düzenlenen, 2012 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’nde, Cumhurbaşkanı Gül’ün elinden aldı.
Çankaya Köşk’ünde düzenlenen ödül törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur da katıldı. Prof. Dr. Keleştemur, TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık bulunan Tanrıverdi’yi başarılarından dolayı kutladı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ERÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Tanrıverdi’yi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve plaketini takdim etti.
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