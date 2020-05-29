YKS’ye girecek öğrenciler velileri ile olmak şartı ile izin alabilecekler Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklama ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasında sınava girecek öğrenciler, sınav giriş belgesi ve velileri ile birlikte sınav yerlerine gidebilecekler.

29 Mayıs 2020 Cuma 11:58