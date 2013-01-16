Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

YÖK'ten 'başörtüsü' adımı

YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, katıldığı NTV canlı yayınında yeni YÖK yasa taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğretim üyelerinin derslere başörtüsü ve sakalla girmesinin önü açılıyor.

YÖK'ten 'başörtüsü' adımı
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 2 yıllık çalışmanın ardından hazırladığı yasa taslağını Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdi.

YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, NTV canlı yayınında taslağa ilişkin bilgiler verdi.

Bu tür tartışmaların fiiliyatta aşıldığını söyleyen Çetinsaya, "Biz yalnızca bunun adını koymak istedik ve bilimsel faaliyet gösterme hakkının kılık-kıyafet sebebiyle sınırlanamacağını özel ittifakla yasaya koyduk" diye konuştu.

Çetinsaya şunları söyledi:

"Hepimiz 20. yüzyılın ortamında ve soğuk savaşın ortamında tek tip ve tek düşünce etrafında koşullandırıldık. Artık öyle bir çağdayız ki farklı renkler, farklı kültürler ve farklı yaşam tarzları birarada yaşayabilmeli.

Zaten çağdaş dünyada da yaşayabiliyor. O bakımdan, yeni dünyada, yeni insanların bunları mesele etmemesi gerektiğini; isteyenin kırmızı gül, isteyenin yeşil ayakkabı giymesini istiyoruz, tabiri caizse...

Bu manada da yeni yasada amacımız bu oldu. Bu bizim teklifimiz. Tabii bu yasalaştığı zaman göreceğiz. Zaten fiiliyatta da bunların büyük bir kısmı aşıldı. 20 sene önceki tartışmalar artık yok, dünya değişiyor, Türkiye değişiyor.

Biz bunun adını da koymak istedik. Yasaya bu bilimsel ve akademik özgürlüklerin parçası olarak, bilimsel faaliyet gösterme haklarının kılık-kıyafet sebebiyle sınırlanamayacağını ve engellenemeyeceğini özel olarak, ittifakla koyduk."
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.