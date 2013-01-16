YÖK'ten 'başörtüsü' adımı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 2 yıllık çalışmanın ardından hazırladığı yasa taslağını Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdi.



YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, NTV canlı yayınında taslağa ilişkin bilgiler verdi.



Bu tür tartışmaların fiiliyatta aşıldığını söyleyen Çetinsaya, "Biz yalnızca bunun adını koymak istedik ve bilimsel faaliyet gösterme hakkının kılık-kıyafet sebebiyle sınırlanamacağını özel ittifakla yasaya koyduk" diye konuştu.



Çetinsaya şunları söyledi:



"Hepimiz 20. yüzyılın ortamında ve soğuk savaşın ortamında tek tip ve tek düşünce etrafında koşullandırıldık. Artık öyle bir çağdayız ki farklı renkler, farklı kültürler ve farklı yaşam tarzları birarada yaşayabilmeli.



Zaten çağdaş dünyada da yaşayabiliyor. O bakımdan, yeni dünyada, yeni insanların bunları mesele etmemesi gerektiğini; isteyenin kırmızı gül, isteyenin yeşil ayakkabı giymesini istiyoruz, tabiri caizse...



Bu manada da yeni yasada amacımız bu oldu. Bu bizim teklifimiz. Tabii bu yasalaştığı zaman göreceğiz. Zaten fiiliyatta da bunların büyük bir kısmı aşıldı. 20 sene önceki tartışmalar artık yok, dünya değişiyor, Türkiye değişiyor.



Biz bunun adını da koymak istedik. Yasaya bu bilimsel ve akademik özgürlüklerin parçası olarak, bilimsel faaliyet gösterme haklarının kılık-kıyafet sebebiyle sınırlanamayacağını ve engellenemeyeceğini özel olarak, ittifakla koyduk."

