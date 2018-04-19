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Yön Koleji öğrencilerinden 3 aylık köpeğe protez bacak

Müfredatına geleceğe yön verecek eğitimler arasında sayılan ‘3D printer’ı da ekleyen Yön Koleji, bu eğitim sayesinde muhtaç hayvanlara da yardım ediyor. Yön Koleji öğrencileri, 3D printer ile tasarladıkları protezle, adını yeni eğitim sistemleri ‘YÖNX’ koydukları köpeğin tekrar yürümesini sağladılar. Yeni protezler üretmek için kolları sıvayan Yön Koleji’nin Bilgisayar ve Yazılım Öğretmeni Elif Metin “Gelecek tüm taleplere kapımız açık. Türkiye’de yürüyemeyen hayvan bırakmayacağız” çağrısında bulundu

Yön Koleji öğrencilerinden 3 aylık köpeğe protez bacak
Yön Koleji, çağa ayak uyduran eğitimlerine ve topluma duyarlı, sosyal sorumluluk sahibi gençler yetiştirmeye devam ediyor. 3D printer eğitimini müfredatına koyarak öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlayan Yön Koleji, öğrencilerin hayal ettiği görsel kavramları bilgisayar ortamında tasarlayarak 3D printer ile somut hale getirmesini sağlıyor. 3D printer eğitimiyle mühendislik becerilerini geliştiren öğrenciler, bu bilgileriyle hayvanlara da fayda sağlamayı ihmal etmiyor. Öğrenciler son olarak, henüz 3 aylıkken geçirdiği kaza sonrası Beylikdüzü Hayvan Barınağı’nın önüne bırakılan köpeğin tekrar yürüyebilmesi için aparat yaptılar. Öğrenciler, yaptıkları aparatı kendi elleriyle Yön Koleji’nin yeni eğitim sistemi ‘YÖNX’in adını verdikleri dostlarına taktılar.
Öğrencilerle birlikte muhtaç hayvanlara protez ayak yaptıklarını anlatan Yön Koleji Bilgisayar ve Yazılım Öğretmeni Elif Metin, “Protez ile ayakları felçli olan, yürüyemeyen kedi ve köpeklerin hayata tutunmasını sağlıyoruz. Şu an 5 aylık olan YÖNX’e yaptığımız protez, onun ebatlarına, uzunluğuna ve genişliğine göre ayarlanabilecek şekilde tasarlandı. 3D ile protez oluşturma işlemi her canlıya uygulanabilir ve geliştirilebilir” dedi.
Kendilerine gelecek protez hayvan ayakları taleplerini geri çevirmeyeceklerinin de bilgisini veren Metin “Yeni protezler üretmek için talepleri bekliyoruz. Türkiye’de yürüyemeyen hayvan kalmasın istiyoruz” diye konuştu.

 
Legolarla robot tasarımı
Yön Koleji öğrencilerinin robotik ve kodlama dersinde algoritmik düşünme algısını geliştirdiğine de değinen Metin, böylelikle öğrencilerin bu bilgiyi hayatın içerisine entegre edebilecek seviyeye geldiğini belirtti. Robotik ve kodlama dersinde materyal olarak Lego We.Do 2.0. ürünlerini kullandıklarını söyleyen Metin “Bu derste öğrenciler legoları kullanarak kendi istedikleri ürünleri tasarlıyor ve bu tasarladıkları yapıları kodlama mantığı ile hareket edebilir hale getiriyorlar. Bu şekilde kendi hareket eden robotlarını tasarlamış oluyorlar” dedi.


 

Kurum haber
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