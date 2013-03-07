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Yüksekova'daki Kardeş Okulları İçin Çiğ Köfte Yoğurdu

Kayseri Kılıçaslan Eğitim Kurumları'na bağlı Özel Kılıçaslan Lisesi öğrencileri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kardeş okulları için yardım kampanyası başlattı.

Yüksekova'daki Kardeş Okulları İçin Çiğ Köfte Yoğurdu
Öğrenciler, bu amaçla yoğurdukları çiğ köfteleri düzenledikleri kermeste satışa sundu.

Kılıçaslan Lisesi öğrencileri, Yüksekova'da kardeş okul olarak belirledikleri okul ve öğrencilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası düzenledi. Öğrenci temsilcisi Atahan Sözduyar ve yönetim kurulunun organizasyonuyla gerçekleşen kampanyada çiğ köfte kermesi de yer aldı.

Okul kantininde düzenlenen kermesten elde edilen gelirin tamamının, daha önce eşya ve kitap gönderilen kardeş okullara iletileceği belirtildi. Öğrenci Temsilcisi Atahan Sözduyar, "Okulun tamamında hummalı bir yardım kampanyası gerçekleştiriyoruz, Yüksekova'daki kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını göstereceğiz." dedi.
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