“Yurdun kapatılmayacağı sözünü aldık”

Ataş, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Pınarbaşı'da bulunan KYK öğrenci yurdunun kapatılması ile ilgili basına yansıyan haberler üzerine KYK yetkilileri ile görüşmelerimiz yapılmış ve yurdumuzun kapatılmayacağı sözü alınmıştır. Yurttan yararlanan ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin endişelenmelerine gerek yok.”







Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 150'nin altında öğrencinin bulunduğu yurtların kapatılması yönünde karar almıştı. Bu çerçevede Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu kampüsünde bulunan 250 kişilik KYK Pınarbaşı Öğrenci Yurdu'nun da kapatılacağı açıklanmıştı. Tepki toplayan bu kararın ardından Milletvekili Ataş, harekete geçti ve yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin ardından Ataş, müjdeli haberi kamuoyuna açıkladı ve kapanma gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. İlçede üniversite açılması yönünde belediye başkanlığı döneminde yoğun gayret gösteren Ataş, bu konudaki mücadelesi ile de sık sık gündeme gelmiş ve destek görmüştü.

Diğer yandan Pınarbaşı'daki Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu'nda Pazarlama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Bankacılık ve Sigortacılık bölümleri bulunuyor.

