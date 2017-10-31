'Yürekli şiirler' Bayraklı'da okundu

Bayraklı'da, 60’a yakın şairin katıldığı yürekli şiirler etkinliğiyle dinleyiciler şiire doydu. Vatan konusunun ağır bastığı şiirlere kimi zaman çalınan sazlar eşlik etti. Bayraklı Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe İzmirli şairler ve yazarların yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Kayseri, Diyarbakır gibi yurdun çeşitli illerinden gelen şiir gönüllüleri katıldı.

Edebiyat Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı şair İnayet Yıldız ev sahipliklerinden dolayı Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile Kütüphane Müdürü Engin Özgürel’e teşekkür ederek plaket takdim etti. Dernek, sosyal sorumluluk projeleri gereği şiir kitaplarından elde ettikleri gelirle alınan tekerlekli sandalyeyi de Bayraklı Belediyesi yetkililerine teslim etti. Tekerli sandalyenin bir ihtiyaç sahibine verileceği belirtildi.

İHA