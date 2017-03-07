Yurt dışında görevlendirilmek amacıyla öğretmen seçme sınavı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşulan Avrupa ülkelerinde görevlendirilmek üzere öğretmen alacak.

Öğretmen seçme sınavı başvuruları 13-24 Mart tarihleri arasında alınacak.

Adaylar okul/kurum müdürlüklerinde onaylanan başvuru evraklarını 13-24 Mart 2017 tarihleri arasında bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine elden veya kargo/ posta (APS) ile yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak

Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunmak

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak

çalıştırılanlar hariç)

Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak

En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak

Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak, herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak

Son 10 yılda uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak

Avrupa ülkelerindeki branşların tamamı için istenilen dilde sınav

başvurusunun son günü itibariyle son beş yıl içinde, KPDS/YDS/ÜDS’den en az “E” (50 Puan) düzeyinde ya da 25.02.2016 tarihinde ÖSYM tarafından güncellenen Yabancı Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan bir dil belgesine sahip olmak

Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez hangi görevle olursa olsun görevlendirilebilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamalarından itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az iki yıl çalışmış olup, sınav başvuru şartlarını taşıyor olmak

Yapılacak mülakatta başarılı olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

4 (dört) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu ( Ek-1, okul/ kurum

müdürlüklerince onaylanacak)



4 (dört) adet nüfus cüzdan fotokopisi (Okul/kurum müdürlüklerince onaylanacak)



4 (dört) adet adli sicil ve sabıka kayıt belgesi (e- Devletten alınabilir)



Başvuru Formu (Ek-2, okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak)



Hizmet cetveli (Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak)



Yabancı dil belgesi (Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak)



Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği



Branşında son mezun olunan okula ait diploma ya da çıkış belgesinin fotokopisi (okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak)

(birgün gazetesi)