Z kütüphaneler lise öğrencilerinin elinden çıkıyor

Milli Eğitim Bakanlığının 2016 yılında, öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek için projelendirdiği Z kütüphaneler, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü öğrencilerinin elinden çıkıyor. Önce temel eğitim atölyesinde eğitim alan öğrenciler, ardından teknik resim ve mobilya bölümlerinde, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Kayseri merkez ile ilçelerindeki çoğu okulun Z kütüphanelerini üretiyor.







“Amacımız OSB’ye kalifiye eleman yetiştirmek”

Konuyla ilgili bilgi veren Mobilya Bölümü Alan Şefi Ömer Faruk Ay, mobilya alanı olarak öğrencilere sektörün ihtiyacına göre eğitim vermeye çalıştıklarını söyledi. Mobilya bölümünde 100’e yakın öğrencinin bilfiil üretimin içinde bulunduğunu kaydeden Ömer Faruk Ay, “Amacımız eğitimle birlikte üretim yaparak, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde mobilya sektöründe çalışan firmalara kalifiye eleman yetiştirmek. Bu kapsamda genelde kamunun ihtiyacı olan Z kütüphane ve kurumların diğer ihtiyaçlarına yönelik mobilyalar yapıyoruz. Döner sermaye ile işleyen bir yapımız var. Öğrencilerimiz de okulumuz da bundan faydalanıyor ve ay sonunda buradaki çalışmaları karşılığında ücret alıyorlar” dedi.







Öğrencilerin istihdam sorunu yok

Kayseri sanayinin yüzde 70’ini mobilya sektörünün oluşturduğunu belirten Ömer Faruk Ay, öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdam sıkıntısı yaşamadıklarını, firmaların kendilerinden sürekli mezun öğrenci talep ettiklerini ifade etti.







Mobilya Bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Recep Uğur Aydın, mezun olana kadarki süreçte mobilyaya dair hemen hemen her şeyi öğrendiklerini dile getirdi. Öğrencilere mobilya bölümünü tavsiye eden Recep Uğur Aydın, “Kayseri mobilya şehri olduğu için burada üretim çok fazla. Evlerde kullanılan küçük parçalar bile yapılıyor. O nedenle mezun olduğumuzda iş bulabileceğiz. Mobilya bölümünü düşünen arkadaşlarım da burayı rahatlıkla tercih edebilir, ön yargıyla yaklaşmasınlar” dedi.







Kendisini teknik resim alanında geliştiren 11’inci sınıf öğrencisi Mustafa Yılmaz da meslek lisesine karşı öğrencilerin ön yargılı olmamaları gerektiğini, o nedenle özellikle mobilya bölümünü, ilgisi olanlara önerdiğini söyledi.

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü, Türkiye’deki diğer benzerlerinden farklı olarak, 12 ay boyunca döner sermaye girdisiyle piyasaya üretim yapıyor.

İHA