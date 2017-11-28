Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Zaman Seminerleri” sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi tarafından verilen seminerler hafta sonu da devam etti. Şehir Akademi’de bu hafta verilen zaman seminerine Prof. Dr. Celaleddin Çelik katıldı.

“Zaman Seminerleri” sürüyor
BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi’deki Zaman Semineri’ne katılan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celaleddin Çelik insanın zamansal bir varlık olduğunu söyledi. Büyük düşünürlerin zamanla ilgili görüşlerine yer veren Prof. Dr. Çelik, zamanı anlamanın güçlüğünden bahsetti.

Zamanın anlaşılamamasının zamanın nasıl bir nesne olduğunun bilinmemesinden kaynaklandığını dile getiren Prof. Dr. Çelik, zamanın nesneler üzerindeki etkileriyle bilinebildiğini kaydetti.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.