Zar Zor Aldığı Arsasını Eğitime Bağışladı

Hacı Ömer Tepecik isimli hayırsever, Kayseri Valiliği’nde imzalanan protokol ile arsasını bağışladı. ‘Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası’ dahilinde Kayseri Valisi Şerif Yılmaz ve Hayırsever Ömer Tepecik arasında imzalanan protokol ile arsa üzerine 24 derslikli okul yaptırılacak.

İmza töreninde bir konuşma yapan Vali Şerif Yılmaz, “Hayırseverimize bu bağışından dolayı teşekkür ediyorum. Eğitime hayırseverlerimiz anlamlı destekler yapıyor. Hayırseverimizin bağışladığı bu arsa üzerine 24 derslikli bir okul yapacağız” dedi.

Hayırsever Ömer Tepecik ise, “Ben Sümer fabrikasından emekli oldum. Kuruş kuruş aldığım bu arsa, Milli Eğitim’e helal olsun. Ben zamanında çok yoksulluk ve zorluk çektim. Arsamı bağışladığım için çok mutluyum” ifadelerinde bulundu.