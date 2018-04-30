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12 MİLYON EMEKLİYE HER BAYRAM 1000 LİRA İKRAMİYE

Emekliye bayram ikramiyesi

12 MİLYON EMEKLİYE HER BAYRAM 1000 LİRA İKRAMİYE

Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Binali Yıldırım alınan kararları açıkladı.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ GELİYOR

12 milyon emekli aylığı alanlarla ilgili yeni bir karar alındığını söyleyen Binali Yıldırım, "12 milyon emekliye. Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, Kurban bayramı öncesi 1000 lira verilecek" dedi.

Başbakan ayrıca, "Emeklilerimiz, daha fazlasına layık, bunun bilincindeyiz. Bu bir adımdır. İnşallah imkanlarımız daha da geliştikçe devam edecek. Yurt dışından emekli olanlar da, emeklilerin sadece kendileri değil dul ve yetimleri de bu imkandan yararlanacak." dedi. (ENSON HABER.COM)

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