142 yıllık rüya gerçek oluyor 

5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 926 milyon TL tutarındaki 818 kilometrelik yol projesi 2019'da tamamlanacak.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz Akdeniz Yolu'nun Projesi, 2'nci Abdülhamid tarafında Fransız mühendislere çizdirildi.







Kayseri il sınırından geçiyor

142 yıllık rüya olan Karadeniz Akdeniz Yolu'nun ihalesi 2008 yılında yapıldı. Toplam bedeli 926 milyon TL olan projeye şu ana kadar 696 milyon TL harcama yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak Karadeniz- Akdeniz Yolu Projesi, Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay il sınırları içerisinden geçiyor.







50 ili de dolaylı şekilde ilgilendiren projeyle Karadeniz'in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Projeyle Ordu üzerinden Rusya ve Gürcistan gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere de ihracat kolaylaşacak.







Toplam uzunluğu 818 kilometre olan projenin en önemli etabı da Ordu sınırları içerisinde bulunuyor. Ordu güzergahında Melet Irmağı boyunca 100 kilometrelik yolun 50 kilometrelik kısmı tamamlanarak asfaltlanıp trafiğe açıldı.







Yol 25 tünelle geçilecek

Özellikle İç Anadolu'dan ve Akdeniz bölgesinden bölgeye ihracatı kolaylaştıracak proje birçok ilin ekonomisini de canlandıracak. 800 kilometreyi aşan hattın şu ana kadar 50 kilometre bitirildi. Diğer etaplarda ise çalışmalar devam ediyor.







88 kilometrelik güzergah üzerinde 15.1 kilometre uzunluğunda 25 tane tek tip tünel, çok sayıda köprü, viyadük içeriyor. 25 tünelden şu ana kadar 23 tanesi tamamlanmış durumda. 2 tünelin inşaatı sürüyor.







330 metre uzunluğunda 1 viyadük, 270 metre uzunluğunda 4 tane köprü inşaatı tamamlandı. 1 köprünün inşaatı ise devam ediyor.



İHA