15 Temmuz şehitleri OSB’de anıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz’da tarih yazıldığını söyledi.

Nursaçan, “Tük milletinin topyekun ‘Türkiye geçilmez’ dediği tarihin adı 15 Temmuz’dur. 15 Temmuz gecesi vatanımızı, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi ve Cumhuriyetimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş ve milletin silahlarını yine bu aziz millete çevirerek hain ve kanlı işgal girişiminde bulunmuşlardır. Ancak milletimiz darbe girişimini başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın çağrısı ile sokakları ve meydanları doldurarak ölümü göze aldı ve bozguna uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretli ve dirayetleri ile kararlı ve dik duruşları tarih yazdılar. Hain ellerin millet iradesi ile seçilmiş hükümetimize karşı darbe girişimine kalkışması asla kabul edilemez. Milli iradeye sahip çıkmak nefes aldığımız sürece hepimizin boynunun borcudur. Milletimizin huzura, birliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yapılan bu alçakça saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Türkiye büyük bir devlettir. Bu haince girişim ülkemize zarar vermek isteyenlerin son çırpınışı olacak ve tarihin çöplüğünde yerlerini alacaklardır” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, aynı ruhla meydana olacaklarını belirterek, “Bugün akşam tüm Kayseri olarak meydanda olacağız ve aynı cevabı aynı ruhla tüm Türkiye’ye ve tüm dünyaya göstereceğiz. Tarihte yeniçeri ayaklanmasından sonra ortaya çıkan vaka-i Hayriye olayı var. Başlangıcı kötüydü ama sonu hayırla anıldı. Geçen seneki 15 Temmuz’u da tarihimize not düşecek ikinci hayır olay olarak düşecektir” diye konuştu.



“Kayseri 15 Temmuz’da takdire şayan bir birliktelik gösterdi”

Kayseri’nin 15 Temmuz takdire şayan bir birliktelik gösterdiğini kaydeden Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise, şunları söyledi:

“Bugün 15 Temmuz. 5 gündür şehitlerimizi anma etkinliklerimiz devam ediyor. Amacımız 15 Temmuz’u hiçbir şekilde unutmamak ve unutturmamaktır. 15 Temmuz bizler için ikinci bir Kurtuluş Savaşı anlamında önemli bir gündür. Geçen zaman içerisinde değerlendirdiğimizde yapılan hainliğin çok daha derinlerde olduğunu ve çok daha büyük olduğu görülüyor. Bu aslında onların planı değil. Arka planda çok daha başkalarının olduğu ve onların piyon olduğunu herkes biliyor. Asker elbisesi giyerek Peygamber ocağı saydığımız kutsal grubun içerisine giren hainler, mülki idarenin içerisine giren hainler, emniyet güçlerimiz içerisine giren hainler gibi memleketin her safhasında aktif olan her yerde kendilerini gösterdiler. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve milletimizin tek vücut olması Allah’ın yardımıyla bu durumu tersine çevirdi ve bugünlere geldik. İnşallah çok daha iyisi olacak. 15 Temmuz’da Kayseri takdire şayan bir birliktelik gösterdi ve aynı birlikteliği gösteriyor. Herkesin farklı görüşü olabilir ama memleket ve bayrak söz konusu olduğunda Kayseri tek vücut oluyor.”

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven dua etti. Düzenlenen etkinlik, protokolün 15 Temmuz Şehit Parkı’nı gezmesiyle sona erdi.

