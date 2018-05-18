15. Ufuk Turu Bursa’da gerçekleşti Sayıları 180’i bulan Konya sivil toplum kuruluşları platformunun gerçekleştirdiği Ufuk Turu toplantılarının 15.’si Bursa’da yapıldı. 9-13 Mayıs tarihleri arasında Bursa Nilüfer ilçesi GOLD OTEL’de yapılan toplantıya Konya STK’larının dışında 30’dan fazla ilin STK temsilcileri de davetli olarak katılıp 3 gün boyunca programı takip ettiler.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarını temsilen Ahmet TAŞ, Cafer BEYDİLLİ, Celil TEKCAN, Süleyman ÇAMDALI, İbrahim DOLAŞ ve 3 bayan temsilcinin katılarak takip ettiği program 9 Mayıs Çarşamba günü STK temsilcilerinin otele giriş yapmalarının ardından konusu DÜNYEVİLEŞME olan program 10 Mayıs Perşembe günü saat 10.00 da açılış ve protokol konuşmalarıyla başladı.

Bursa eski müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin AY’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Konya sivil toplum kuruluşları başkanı Muhsin GÖRGÜLÜGİL yaptı. GÖRGÜLÜGİL 15. Ufuk Turu toplantısı için katılımcı STK temsilcilerine, İç İşleri Bakanlığına, Konya ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına ve Selçuklu Belediyesine teşekkür ettiğini bildirdi. GÖRGÜLÜGİL’den sonra Bursa STK başkanı Burhan SAYILGAN ve Bursa Valisi İzzettin KÜÇÜK de birer konuşma yaparak programın hayırlı geçmesini dilediler. Birinci oturumu sabah saat 10.00’da başlayan Ufuk Turu toplantısının ikinci turu saat 14.00 de yapıldı. Bu oturumun konusu Din ve Dünyevileşme idi. Moderatör ise Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR idi. Bu oturumda dinin dünyaya bakışı konusunda Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, dünyevileşmenin tarihi konusunda Prof. Dr. Ali AKPINAR, günümüzde dünyevileşmenin sebepleri konusunda Prof. Dr. Ali AKMAZ, dünyevileşme karşısında değerlerimiz konusunda Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ sunumlarını yaptılar.

Aynı gün saat 16.30’ da başlayan oturumun konusu DEĞERLER VE DÜNYEVİLEŞME idi, oturum başkanı ise Prof. Dr. Saim KILAVUZ’du. Bu oturumda değerler eğitimi ve dünyevileşme konusunda Doktor Öğretim Üyesi M. Esat ALTINTAŞ, cinsiyet rollerinin değişimi ve dünyevileşme konusunda yazar Sema MARAŞLI, değer aşınması ve dünyevileşme konusunda Prof. Dr. Ali ÇETİNKAYA, aile ve dünyevileşme konusunda Prof. Dr. Saffet KÖSE tebliğlerini sundular. Aynı gün akşam saat 21.00’da programa katılan gençler için de tanışma ve istişare toplantısı yapıldı.

Programın 3. günü olan 11 Mayıs Cuma günü ilk oturum saat 10.00’da başladı. Programın 5. oturumu olan bu oturumda konu GÜNDELİK HAYAT VE DÜNYEVİLEŞME oldu. Oturum başkanı ise Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, yaptı. Oturumda toplumsal değişim, dünyevileşme ve hukuk konusunda Doktor öğretim üyesi Ahmet Akman, ekonomik hayat ve dünyevileşme konusunda Doktor öğretim üyesi Mustafa ÖZEL, sosyal hayat ve dünyevileşme konusunda Prof. Dr. Tevfik YÜCEDOĞRU, dünyevileşme ve münzevileşme konusunda Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL tebliğlerini sundular. Aynı gün Cuma namazının ardından başlayan oturumun konusu sivil toplum ve dünyevileşme idi moderatörü ise Prof. Dr. Birol AKGÜL’dü.

Bu oturumda dünyevileşme ve STK ‘lar konusunda Prof. Dr. Önder KUTLU, dünyevileşen STK’lar konusunda Prof. Dr. Abdullah TOPÇUOĞLU, dünyevileşme karşısında din hizmeti veren kurumlar konusunda Prof. Dr. Mefail HIZLI, sekülerizmin hastalıkları ve tedavisi konusunda Prof. Dr. Nevzat TARHAN tebliğlerini sundular.

Aynı gün saat 21.00’ de Konya ve diğer illerden katılan STK temsilcilerinin iştiraki ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Çok sayıda STK temsilcisinin katılıp kanaat ve görüşlerini dile getirdiği toplantıda program hakkında görüş alışverişi de yapılmış oldu. Aynı saatte katılımcı bayanlar için de yazar Sema MARAŞLI ile söyleşi programı yapıldı.

Ufuk Turu buluşmalarının 4. günü olan 12 Mayıs Cumartesi günü sabah kahvaltısını müteakip saat 09.30’ da yapılan ve sonuç bildirisinin okunduğu toplantının ardından Bursa şehir merkezindeki tarihi mekanlara gezi yapıldı. Öğle yemeğinin Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde ikram edildiği program çerçevesinde Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerinin bulunduğu tophane, emir sultan külliyesi, Çelebi Mehmet’in mezarının da bulunduğu Yeşil Türbe ve Camii ile Bursa’nın sembolü Ulu Cami ziyaret edilerek, öğle ve ikindi namazları Ulu Camide kılındı. Serbest bırakılan vakitte Bursa Kapalı Çarşısı ziyaret edildi.

Konusu, seçilen şehir ve birbirinden değerli sunum ve sunumcularla oldukça verimli geçen program için katılımcı STK temsilcileri, Konya STK platformu yöneticileri ile sunumcu akademisyenlere, programa destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa sivil toplum Kuruluşlarına teşekkür edip şükranlarını bildirdiler.

Kurum Haberi







