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150 bin bilgisayarda “milli göç” hedefleniyor

Kamuda açık kaynak kodlu yazılım çözümlerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gelecek yıl 150 binden fazla bilgisayarda milli işletim sistemi Pardus’a geçilmesi hedefleniyor.

150 bin bilgisayarda “milli göç” hedefleniyor
















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