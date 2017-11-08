150 bin bilgisayarda “milli göç” hedefleniyor
Kamuda açık kaynak kodlu yazılım çözümlerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gelecek yıl 150 binden fazla bilgisayarda milli işletim sistemi Pardus’a geçilmesi hedefleniyor.
08 Kasım 2017 Çarşamba 14:03
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