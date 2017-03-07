16 Nisan’da geleceğimize sahip çıkacağız

Olpak, MÜSİAD Kayseri Şubesi'nce kentteki restoranda düzenlenen "Gelecek Senin, Sahip Çık" konulu toplantıda, doların kısa süre önce 4 liraya kadar çıktığını, bunun olumsuz etkilerinin hala hissedildiğini söyledi.

İş dünyasını asıl etkileyenin dövizin miktarından çok, nereye gideceğini bilememek olduğunu vurgulayan Olpak, iş dünyasının belirsizlik istemediğini vurguladı.

Olpak, MÜSİAD olarak Satın Alma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) ile iş hayatının geleceğine yönelik sağlıklı tahminlerde bulunduklarına dikkati çekerek, şubat endeksinde artış yaşandığını, mart ayının endeksini de artı olarak gözlemlediklerini ifade etti.

"Referandum tercih değil, ihtiyaçtır"

Olpak, tarihte istikrarsız pek çok dönem yaşadığını, iş dünyasının da bu süreçlerden olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

"Bizim köklü çözümlere ihtiyacımız var." diyen Olpak, şöyle konuştu:

"Sorunların ortadan kalkması için yapısal anlamda çözümler gerekiyor. Ülkemiz köklü bir değişikliğin, anayasal değişikliği referandum sürecinde. Referandumdan söz edince birileri bize, 'Size ne anayasadan, anayasanın hangi maddesi sizin iş yapmanıza engel oluyor ki siz kalkıp fikir sunuyorsunuz?' diyorlar. Net bir şekilde söylemeliyiz ki biz iş dünyası olarak anayasanın sonuçlarından etkileniyoruz. İş yapmamız anayasanın yanlış yorumları, garip maddeleri ya da acayip uygulamalarıyla açıkça engelleniyor ve engellendi.

Mevcut sistem arızalı. Türkiye'deki mevcut sisteme baktığımızda kuvvetler ayrılığı diye bir ifade var ancak sistemi incelediğimizde bir kuvvetler karmaşası var."

Türkiye'nin 2007 ve 2008'de de anayasadan kaynaklanan belirsiz bir dönem yaşadığını anımsatan Olpak, hiçbir iş adamının önünü göremediği ortamda iş yapmak istemeyeceğine dikkati çekti.

Olpak, anayasa ile iş dünyası arasında ciddi bağ bulunduğunu anlatarak, "Meclis'te kabul edilen ve 16 Nisan'da milletimizin onayına sunulacak değişiklik bir tercih değil, ihtiyaçtır. İş dünyası olarak sürdürülebilir kalkınmanın peşindeyiz, bu nedenle de geleceğimize sahip çıkalım diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gelecek 100 yıl oylanacak"

Devletin iş dünyasından dünyayla rekabet etmelerini beklediğini aktaran Olpak, devletin de yönetim sistemiyle dünyayla rekabet edecek güçte olması gerektiğini vurguladı.

"Günübirlik düşüncelerle, anlık hissiyat ile hareket edilecek zaman değil." diyen Olpak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu milletin gelecek 100 yılı oylanacak. Dolar ve avro kurunun hükümet tarafından 1,5 yıl ileriye doğru gün gün ilan edildiği bir ülkede, 'Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir toplantıda anayasa kitapçığı masada fırlatıldı mı, yoksa sertçe ileriye doğru ittirildi mi' tartışmaları sonunda, tekrar çok ciddi bir hükümet krizimiz olmasını istemiyorum. Böyle bir siyasi kriz ve onun sonrasında ortaya çıkan ekonomik kriz sonrası, doların 687 liradan bin 700 liraya fırladığı bir ülkenin iş adamı olmak istemiyorum. İşte bu temel gerekçelerden hareketle bu referandumun, birçok sorunun çözümü için çok önemli bir ihtiyaç ve imkan olduğunu hatırda tutmalı ve bu imkanı iyi değerlendirmeliyiz. Geleceğimize sahip çıkmalıyız."

AA

