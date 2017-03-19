2 bin kişilik işe 3 bin 900 kişi başvurdu



İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan ya da yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program uygulandı. Program kapsamında Kayseri'de 2 bin 65 olan kontenjan için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte işe yerleştirilecek olan kişiler noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi. Başvuruda bulunan 3 bin 914 kişi, heyecanla isminin okunmasını bekledi. İsmi anons edilenler, sevinçlerini yakınlarını telefonla arayarak paylaştı.







Toplum Yararına Program hakkında bilgiler veren İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, kontenjanların il genelinde eşit bir şekilde dağıtıldığını söyledi. Toplam 3 bin 914 başvuru aldıklarını kaydeden Ayçiçek, işe yerleştirileceklerin noter huzurunda çekilen kura ile belirlendiğini aktardı. Ayçiçek, "Toplum yararına çalışma programında bilindiği gibi ekim ayında Milli Eğitim Müdürlüğümüzün okulları için 600 kişilik bir yerleştirme yaptık. Bunlar Haziran’ın 15’ine kadar çalışmalarını tamamlayacaklar. Yeni bir 2 bin 65 kişilik bir program daha geldi. Bunları bütün ilçelerimize eşit bir şekilde dağıttık. Bazı ilçelerde sadece belediyeye verdik, bazı ilçelerde hem belediye hem kaymakamlığa verdik. Eşitsizlik olmadı. Örneğin İncesu’ya 50 kişi belediyeye verdik, Sarız’a 30 belediyeye 30 kaymakamlığa verdik. Bize verilen program ve projelere göre dağıtımlar yapılıyor. Şuana kadar hemen hemen her yerde kura çektik. En çok kura çektiğimiz yer Melikgazi Belediyesi. Melikgazi Belediyesi’ne 250 kişiye karşılık 700 müracaat oldu. Kocasinan’a 200’e karşılık 455 müracaat oldu. Müftülüğe 280 kişiye karşılık 592 müracaat oldu. İnternet üzerinden başvurular alındıktan sonra yapılan sorgulamaların ardından gelen listelerde noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Evraklarını teslim etmelerinin ardından hemen işe başlayacaklar. Şuandaki planlamaya göre 6 ay çalışmaları var. Kayseri’de işe yerleştireceğimiz sayı 2 bin 65 kişi, başvuranların sayısı ise 3 bin 914 kişi" ifadelerini kullandı.