2. EL ARABA SATIŞINDA BÜYÜK DEĞiŞiKLiK

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlendi ve kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni ikinci el yönetmeliğinde kişilerin kendi aralarındaki satışlar, haciz nedeniyle yapılan satışlar kapsam dışı bırakıldı. Galeriler ve satışla ilgili büyük değişiklikler getiren yeni yönetmelik 3 ile 6 ay arasında yürürlüğe girecek.



YETKİ BELGESİ ŞART : İkinci el satacak kişilerin yetki belgesi alması gerekecek. Bu belgenin geçerlilik süresi beş sene olacak. Satış yapacakların esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olması gerekecek.



YETKİ BELGESİ ŞARTLARI : En az lise mezuniyetinin arandığı konuda, ikinci el satış yapacak kişinin iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması gerekiyor. Bunun yanında kişilerin kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması şartı var.



TAŞIT TESLİM BELGESİ ŞARTI : Satışa sunulmak üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeye teslim edilen ikinci el motorlu kara taşıtı için taşıt teslim belgesi düzenlenecek. Satışlarda ikinci el aracın üzerinde kolaylıkla görülebilecek, taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir kart bulunacak. Bunun yanında araca ilişkin bir ekspertiz raporu alıcıya da verilecek. Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilecek.



EKSPERTİZ RAPORU : Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak. Ekspertiz raporu, Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenecek.



ARABANIN GARANTİSİ SATIŞI YAPAN YERDE OLACAK : İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek.



Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan otomobil veya motosikletin işletmeye teslim edilmesi halinde işletme tarafından arızalı ikinci el otomobil veya motosikletin teslim alındığına dair bir belge düzenlenecek.



ÖDEME ELEKTRONİK ORTAMDA OLACAK : İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında taşıtın satış bedeli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca uygun görülen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik ortamda ödenebilecek. Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen elektronik ortam için gerekli altyapının oluşturulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin üst sınırını Türkiye Noterler Birliğinin görüşünü alarak belirlemeye yetkili olacak.



OTO GALERİLERİ İÇİN DÜZENLEME : İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde bazı şartlar aranacak. Satış yerlerinin imar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması gerekecek. Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare,motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması gerekiyor. LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması şartı da var. Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması gerekiyor.



Satış yerleri çevreye ve trafiğe yük getirmeyen, ikamet amacıyla kullanılan yerlere uzaklığı yeterli olan ve uygun ulaşım imkânı bulunan alanlarda kurulacak. Ortak kullanım alanlarının engelliler de dikkate alınarak tasarlanmış olması gerekecek. Ziyaretçilerin ihtiyacını karşılayacak şekilde ücretsiz otopark alanına sahip olması şartıolacak.