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2. el araç satışları arttı

Kayseri'de Ramazan Bayramı öncesi 2. el araç satışlarında artış yaşanıyor. Galerici Ahmet Yurtlu, "Satışlarımızda ciddi bir hareket var" dedi.

2. el araç satışları arttı
Kayseri'de Ramazan bayramı yoğunluğu devam ediyor. Bayramın gelmesi ile beraber esnafın yüzü gülerken, 2. el araç satışlarında da artış meydana geldi. Galericilik yapan Ahmet Yurtlu, sezonun en hareketli zamanlarını yaşadıklarını kaydetti. Yurtlu, "Bayram dolayısıyla Galericiler Sitesi’nde ciddi bir hareket var. Bayram önceleri bizim sezonun en hareketli zamanlarıdır. Bunu geçmiş yıllara kıyasladığımız zaman oran biraz düştü. Çünkü insanların sadece satın alma ihmalleri olmadığı için kiralama yönetimine de gidiyorlar. Araçların fiyatlarını yüksek buldukları zaman araç kiralayarak da bayramlarını geçiyorlar. Ben bu sezon itibariyle bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü fiyatlarımız gerçekten çok yukarıdadır" ifadelerini kullandı.
Sıfır araç piyasasında fiyatların çoğaldığı için 2. ele teveccühün devam ettiğini kaydeden Yurtlu, "Biz Anadolu esnafı genelse İstanbul’dan çok araba alırız ama son 3 ayda İstanbul’a 3 tane araç sattım. Sıfır satılan bir araç ile aynı modelde arasında 5 bin kilometre olan araç arasında 15 bin TL oynuyor. Buda aradaki çıtayı çok açıyor. Bundan dolayı ikinci ele teveccüh devam ediyor" diye konuştu.
Ramazan'ın ilk haftalarında satışlarda bir durgunluk olduğunu belirten Galerici Yurtlu, "Ramazan ilk haftasında çok hareket olmadı ama 2. Haftasından sonra ciddi artışlar oldu. Araç satışlarımızda hep bir artış oldu. Halende satışlarımızda devam ediyor" dedi.
İHA
 
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