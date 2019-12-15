200 kiloluk balık ağlara takıldı

İskenderun’da ağlara takılan ve bir balık satışı yapan esnaf tarafından Kayseri’ye getirilen 200 kiloluk dev orkinos balığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, balık ile hatıra fotoğrafları da çektirdiler.
Sivas Caddesi Balıkçılar Çarşısı’nda Kutay Yılmaz isimli esnaf yaptığı açıklamada, “Perşembe akşamı İskenderun’da açık denizde yakalandı. Gece 3 gibi ağlara takılmış. Balık 200 kilodur. Orkinos balığı, Japonya’ya giden balıklardan bir tanesidir, çok lezzetli balıktır. Vatandaşlarımızın yemesini de tavsiye ederim, 5-6 senedir de gelmiyordu” diye konuştu. Kesilen orkinos balığın kilosu 35 TL’den satılıyor.
Sivas Caddesi Balıkçılar Çarşısı’nda Kutay Yılmaz isimli esnaf yaptığı açıklamada, “Perşembe akşamı İskenderun’da açık denizde yakalandı. Gece 3 gibi ağlara takılmış. Balık 200 kilodur. Orkinos balığı, Japonya’ya giden balıklardan bir tanesidir, çok lezzetli balıktır. Vatandaşlarımızın yemesini de tavsiye ederim, 5-6 senedir de gelmiyordu” diye konuştu. Kesilen orkinos balığın kilosu 35 TL’den satılıyor.
Haber-Foto: Ekrem Nazlı