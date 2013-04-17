2013 Ekonomi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Özel bir otelde düzenlenen ödül törenine Vali Şerif Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, Hedef Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Genç İş Adamları ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kınaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Hedef Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, “Bize 300 yıl önce dayatılan bir paradigma vardı. İslamın demokrasi ile bağdaşmadığı paradigması. Çok şükür son 10 yılda bunu parçaladık ve bir İslam ülkesinde ileri demokrasinin inşa edilebileceğinin bariz örneğini yarattık” diye konuştu.

Sancak konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bütün Asya'nın despotizmi altında inleyen, haklarına ve uluslarına örnek teşkil edecek, 1 milyar 700 milyon Müslüman'a 'demokrasi ve İslam bağdaşıyormuş' dedirtecek ve bu uğurda ileri atağa sevk edecek muazzam bir modelimiz var ve buna liderlik eden muazzam da bir liderimiz var. 300 yılda bir gelen, Kanuni'nin, Yavuz'un, Fatih'in soyundan gelen bir liderimiz var. Allah bunu bahşetti.”

Sancak’ın konuşmasının ardından Young Business 2013 Ekonomi Ödülleri sahiplerine verildi.